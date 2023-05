Milan, Leao e Gerry Cardinale (a Milano) doppio annuncio per derby

Rafael Leao, tra rinnovo col Milan e... "A giugno uscirà il mio album"

Rafael Leao fa un annuncio. Rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2024)? No, ma su questo punto si respira grande ottimismo in casa Milan: vanno limati alcuni dettagli, però la sensazione è che la fumata bianca sia più vicina.

La sua presenza in campo nel derby d'andata di Champions contro l'Inter? Purtroppo per i cuori rossoneri neanche: l'attaccante portoghese migliora ma non si è allenato in gruppo, decisivo il provino di mercoledì pomeriggio. "Proverà a spingere e vedremo: se starà bene sarà della partita. Se starà bene potrà anche giocare, altrimenti non verrà neanche in panchina", le parole di Stefano Pioli. Dunque una porticina resta aperta anche se l'impressione è che il Milan dovrà fare a meno di lui (pronto Saelemakers, il belga è in gran forma e ottima è stata la sua prestazione a sinistra contro la Lazio)

L'annuncio di Rafael Leao è... musicale: "A giugno uscirà il mio album, credo... (risata, ndr)", ha detto rispondendo ad alcune domande sul social The Residency. Titolo: "My Life In Each Verse” e, in un'intervista dei giorni scorsi a Rolling Stone Uk, l'attaccante rossonero aveva svelato: “Sì, l’ho fatto ascoltare ai miei compagni al Milan. Alcuni hanno riso, altri invece mi hanno supportato di più. Ibra? È stato il primo a ridere… Mi ha detto che avrei fatto meglio a concentrarmi sul calcio. Ma in realtà tutti gli altri mi hanno spinto a continuare e a fare ciò che mi piace. Qualcuno bravo tra i rossoneri? No direi proprio di no”. "Mbappè dovrebbe venire al Milan, è già un tifoso rossonero (risata, ndr)", ha invece aggiunto su The Residency. Sottolineando che "l'atmosfera al Milan è la migliore che abbia mai vissuto". Il giovane talento della Primavera milanista Chaka Traorè? Per Leao l'attaccante esterno "sarà il futuro del Milan, mi piace davvero molto".

Su chi è più veloce tra lui e Theo Hernandez: "Non lo so (risata, ndr), ma lui è veloce".

Theo Hernandez



Milan, Gerry Cardinale: non solo derby con l'Inter e stadio. "Dobbiamo anche qualificarci per la Champions League"

Intanto la febbre da derby cresce. Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è in arrivo: tre giorni milanesi per lui tra Champions League e questione stadio con focus sempre sulla zona dell'Ippodromo La Maura (ma la sensazione è che sarà un discorso almeno di medio periodo: la Regione Lombardia dovrebbe entrare nella governance del parco probabilmente verso fine anno). Però il numero uno di RedBird non dimentica un obiettivo fondamentale per il suo Milan: "La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa - le sue parole a Sportico - Ma dal punto di vista aziendale, non perderò di vista il fatto che dobbiamo anche qualificarci per la Champions League dell’anno prossimo".

Già, perchè l'euforia derby ha pervaso tanti tifosi rossoneri (e nerazzurri), ma tra giocare o meno la prossima Champions ballano 50-60 milioni che possono fare tutta la differenza del mondo sulla costruzione del Milan che verrà nel prossimo mercato estivo.

