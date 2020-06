Milan, Ibra contro Gazidis: "Club senza progetto, se resto solo per passione"

Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un tipo diretto, anche nel confronto avvenuto mercoledì tra la squadra e l'ad Gazidis durato 45'. Zlata è stato sincero e secco nell'esprimere le perplessità sul Milan del presente e del futuro. La notizia del raggiungimento dell'intesa sugli stipendi (il taglio del compenso di aprile spalmato nei mesi), non è bastata per cancellare i dubbi e le perplessità. "Questo è un club senza progetto", ha detto lo svedese di fronte a compagni e all'ad. Poi la frase sul suo futuro, che non scioglie i dubbi ma che di certo esprime tutto il disagio: "Se resto, lo faccio solo per passione". Gazidis ha infine toccato anche il tema allenatore, ribadendo che nulla è stato ancora deciso. E che tutti sono sotto esame. Intanto venerdì sera c'è una Juve da superare...