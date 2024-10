Milan, il futuro di Fonseca e Theo Hernandez multato: le decisioni del club dopo il naufragio di Firenze

Milan flop, la notte amara con la Fiorentina

La magia del derby vinto con l'Inter è evaporata nella notte del Franchi: il 2-1 contro la Fiorentina fa male e il Milan è tornato in stato di crisi. Seconda sconfitta consecutiva (prima quella col Bayer Leverkusen), Napoli che vola a +5 (con l'Inter a +3), senza dimenticare il Fonseca "incazzato" per la gestione dei rigori (che doveva tirare Pulisic invece sono stati calciati da Theo Hernandez e Abraham - nel secondo caso con Tomori che prende la palla e la consegna all'attaccante inglese) e quel labiale di Capitan America che non ha capito la sostituzione nel finale del match perso con i viola.

Milan, dal Bologna al Napoli di Conte: il caledario della ripartenza

In questo quadro arriva una pausa del campionato - sosta per la nazionali con l'Italia impegnata in Nations League (e Spalletti che ha perso uno degli azzurri convocati) - che serve solo a gettare sale sulle ferite rossonere, visto che ci vorranno due settimane prima di aver occasione di riscatto con un filotto di partite in cui sarà vietato sbagliare: sabato 19 ottobre alle 18 si riparte a San Siro con l'Udinese, martedì arriva il Bruges (18,45), quindi trasferta a Bologna (domenica 26) e Napoli al Meazza nel big match infrasettimanale (29 ottobre) prima del 'derby' del cuore nel segno di Silvio Berlusconi a Monza il 2 novembre.

Milan, club rossonero con Paulo Fonseca

Giorni di riflessioni obbligate a Casa Milan come a Milanello, prima di provare a ripartire lasciandosi dietro questa settimana nera. Intanto il futuro di Paulo Fonseca: l'allenatore portoghese è tornato nel mirino di critica e tifosi. Da quanto filtra però in questo momento non è a rischio la panchina, anzi il club è con lui, allontanando le ombre di alcuni allenatori sulla panca rossonera (nell'ordine: Maurizio Sarri davanti a Igor Tudor, con Max Allegri a seguire se la situazione precipitasse, ma ora non ne se ne parla). Dunque avanti per il momento con l'ex mister di Roma e Lille, confidando in una reazione della squadra sul campo dopo la sosta.

Theo Hernandez, squalifica e multa dopo Fiorentina-Milan

Theo Hernandez va verso la multa. L'espulsione - rosso diretto - che il capitano rossonero ha rimediato dopo il triplice fischio finale di Pairetto (per proteste nei confronti dell'arbitro) domenica sera nel match perso dal Milan contro la Fiorentina e che finirà per tenerlo fuori per un paio di partite in campionato. Con Paulo Fonseca in grande emergenza: manca un'alternativa importante in rosa nel ruolo e dovrà scegliere tra il rilancio di Terracciano o puntare sul giovane spagnolo Jimenez. Multa inevitabile per Theo, il regolamento interno firmato dai giocatori, la impone per quei giocatori che vengono espulsi in campo per proteste.