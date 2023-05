Milan-Inter non c'è scampo: Diavolo ko per bookmakers (le quote). E Leao...

Milan-Inter, derby da oltre 10 milioni di incasso: da Djokovic a Berrettini e Melissa Satta, quanti vip a San Siro

Milan-Inter sarà una semifinale d'andata di Champions League da record a livello di incasso. San Siro sold out e il botteghino registra entrate da oltre 10 milioni di euro al di sopra del record stagionale di 9.133.842 euro stabilito in occasione degli ottavi di finale in Milan-Tottenham, quando gli spettatori furono 74.320. Tanti i vip annunciati in tribuna: da Novak Djokovic a Pierre Gasly, passando per Matteo Berrettini e Melissa Satta, Antonio Giovinazzi, Elettra Lamborghini, Il Volo, Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e Gianmaria.

Milan-Inter, Leao raggiunge i compagni in ritiro dopo il provino a Milanello

Febbre da derby a Milano. A San Siro va in scena la semifinale d'andata di Champions League tra Milan e Inter con il rebus Leao: dopo il test di questa mattina a Milanello, è arrivato nell'hotel in zona San Siro dove è in ritiro la squadra. Sulle sue condizioni, una decisione definitiva verrà presa nel corso del pomeriggio dopo la riunione tecnica

Milan-Inter quote: nerazzurri in finale contro Real Madrid o Manchester City

Chi passerà il turno? Le quote dicono Inter. I bookmakers vedono i nerazzurri vicini alla finale di Istanbul (contro Real Madrid o Manchester City, polemiche sul gol irregolare della squadra di Guardiola: ecco perchè il Var non è intervenuto) e mediamente la squadra di Inzaghi viaggia attorno all'1.70 sui diversi siti specializzati, mentre il Milan è in zona 2.10. Per quanto concerne la semifinale d'andata anche in questo caso sono Lautaro Martinez e compagni a godere dei favori del pronostico: secondo PlanetWin la vittoria dell'Inter nella prima semifiale è a 2.70, poi 2.65 da LeoVegas e 2.59 da NetBet. La vittoria dei rossoneri sta a 2.95 per Better, 2.90 per Betfair e 2.85 per Novibet. Il pari? Siamo a 3.15 per PlanetWin, quindi 3.10 per StarCasinò e NetBet.

Milan-Inter probabili formazioni