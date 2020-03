Milan, Ibrahimovic: il Monza di Galliani ci spera. Ma Rangnick...

Ibrahimovic si o no nel nuovo Milan voluto da Gazidis che ripartirà dal tedesco Rangnick e un progretto che punterà sempre più su giovani talenti? Molte ricorstruzioni delle ultime ore avevano parlato di uno Zlatan lontano dai colori rossoneri al termine del contratto (scadenza 30 giugno, il rinnovo automatico scatterebbe solo con la qualificazione in Champions, ipotesi più che complicata visto il distacco in classifica dall'Atalanta).

Ma la parola fine potrebbe non essere ancora scritta tra Ibra e il Milan. "Ibrahimovic vuole ascoltare quali sono le scelte del tedesco che, da par suo, sembra gradire la permanenza di Ibra al di là delle scelte che poi andrà a prendere. In questo senso se Ibrahimovic otterrà delle certezze - tecniche, non di impiego - potrebbe anche decidere di rimanere. I matrimoni ovviamente si fanno in due e i prossimi mesi saranno comunque decisivi", spiega Tuttomercatoweb.

Ibrahimovic-Monza, Ibrahimovic-Inter: ipotesi e suggestioni sul futuro di Zlatan

In caso di addio al Milan (che dovrà discutere con Raiola anche il futuro di Donnarumma: in scadenza tra un anno e mezzo), Zlatan dovrà decidere il da farsi: da giorni cantano le sirene del Monza. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi potrebbe fare ponti d'oro al 38enne svedese con l'obiettivo di portare la squadra brianzola in serie A al termine della prossima stagione. Un ritorno in Svezia? L'Hammarby, club di Stoccolma (dove vive la famiglia del fuoriclasse milanista) su cui Ibra ha investito diventando a fine novembre co-proprietario. Una suggestione? Zlatan resta a Milano tornando all'Inter, con Antonio Conte che cerca un attaccante di lusso dietro a Lukaku. O la scelta di ritirarsi dal calcio.

Ibrahimovic sfoglia la margherita e le prossime settimane racconteranno la decisione finale.