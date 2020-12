Sondaggi, Lega mai così bassa da 2 anni e mezzo. Salvini scende e Berlusconi accelera

La Lega di Matteo Salvini mai così in basso da due anni a mezzo nei sondaggi secondo la Supermedia Youtrend pubblicata il 26 novembre (mentre Swg dà il Carroccio in accelerazione secondo le rilevazioni del 30 novembre, e così pure il sondaggio e l'analisi di Pagnoncelli sul Corsera del 28 novembre) ma nel Centrodestra ci pensa Forza Italia a spingere sull'acceleratore: il partito di Silvio Berlusconi vede premiato l'atteggiamento collaborativo con il governo di queste settimane e sale sopra il 7%. In lieve calo il Pd, mentre Fratelli d'Italia (+0,1) e il Movimento 5 Stelle sono stabili. Vediamo la situazione dei partiti italiani secondo i dati della Supermedia Youtrend.

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini cala

Lega sempre più giù sondaggi: il partito di Salvini perderebbe altri 6 decimi di punto nelle ultime due settimane, scivolando al 23,4% secondo la Supermedia elaborata per Agi, e, stando a quanto riporta Youtrend, per il Carroccio è il dato più basso degli ultimi due anni e mezzo.

Sondaggi, Pd a meno di 3 punti dalla Lega

Il Pd si avvicina alla Lega pur calando nei sondaggi. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti perde infatti qualcosa (0,2%) e passa al 20,4%, ma a questo punto si trova sotto i due punti di distacco dalla formazazione guidata da Matteo Salvini.

Sondaggi, Fratelli d'Italia e M5S: un punto

Cambia poco invece negli equilibri tra Fratelli d'Italia e M5S. Fdi di Giorgia Meloni nella supermedia dei sondaggi passa al 16,1% (+0,1%), mentre il Movimento 5 Stelle di Vito Crimi e Luigi Di Maio è fermo al 15,1%. Il distacco è dunque di un punto pieno.

Sondaggi, Forza Italia sopra al 7%

Il centrodestra sorride grazie a Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi superano la barriera del 75 nei sondaggi (7,1%) crescendo dello 0,4% rispetto alle rilevazioni di due settimane prima. L'atteggiamento collaborativo con la maggioranza in queste settimane sembra dunque pagare.

Sondaggi, Italia Viva davanti a Sinistra e Azione

Ttutte le altre formazioni sono sotto al 4%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,3% (perde due decimi nella media dei sondaggi), con La Sinistra e Azione di Calenda nella sua scia (3,2% entrambe invariate). +Europa è al 2,1% (+0,1%), mentre i Verdi perdono terreno e scendono all'1,5% (da 1,7%).

Sondaggi, Centrodestra e partiti governo Conte

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia lanciano il centrodestra quasi al 48% (è il 47,9) mentre i partiti che appoggiano il governo Conte è staccato di quasi 6 punti (al 42%).