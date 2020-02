Sondaggi, Lega di Salvini va giù. Un grande partito cresce e poi.. I DATI

Sondaggi, Lega di Salvini giù - I dati Swg

Lega in discesa. Il partito guidato da Matteo Salvini perde l'1,1% nell'ultima settimana secondo l'ultimo sondaggio Swg presentato al Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio, stando alle stime del 24 febbraio 2020, resta comunque saldamente il primo partito politico con il 31,3% (contro il 32,4% precedente).

Sondaggi, Pd scende. M5S torna a salire

Scende anche il Pd. Il sondaggio SWG attesta il partito di Zingaretti al 20,1% mentre nei dati del 17 febbraio 2020 era al 20,6%. Chi torna a salire è l'M5S che guadagna uno 0,4% e sale al 13,4%.

Sondaggi, Fratelli d'Italia invariato. Cresce Forza Italia. E Italia Viva...

Nel centrodestra rimane invariato Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni viene dato dal sondaggio Swg all'11,3% esattamente come una settimana fa. In leggera crescita Forza Italia: Berlusconi guadagna lo 0,3% e arriva al 5,4%. Italia Viva di Matteo Renzi in leggero calo: al 3,8% contro il 4,2% del sondaggio Swg precedente.