Milan, Kessie addio? Ecco il top player per sostituirlo. Retroscena

Milan, Kessie: rinnovo lontano. Assalto a Renato Sanches

Franck Kessie e il Milan restano lontani: la trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2022) del centro ivoriano è ferma e la possibilità che lasci i rossoneri a fine stagione resta molto concreta. Il club di via Aldo Rossi però non si farebbe trovare impreparato di fronte a un divorzio e si sta guardando attorno come capitò nel caso di Donnarumma, che venne sostituito da Mike Maignan preso per 15 milioni dal Lille. E proprio il club francese ha tra le sua fila il giocatore che attire le attenzioni milaniste: si tratta di Renato Sanches.

Milan, su Renato Sanches anche Juventus e Roma. Rossoneri in pole

Il 24enne centrocampista portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 e può essere il nome giusto per il Diavolo. Piace a tanti (Juventus e Roma in Italia), ma gli ottimi rapporti tra Milan e Lille facilitano la strada che porta Renato Sanches in rossonero. Secondo la Gazzetta ci sono già stati dei contatti con il suo agente Jorge Mendes.

CALCIOMERCATO...