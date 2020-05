Milan, tanta Germania: con Rangnick idea Nagelsmann allenatore

Se Ralf Rangnick sarà il nuovo padrone dell’area tecnica del Milan, l'intenzione è di portare un allenatore con sé. Tipo Julian Nagelsmann, l’apprezzatissimo e giovanissimo (è nato nel 1987) tecnico del Lipsia, che ha già lavorato con lui. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà una sfida totale: giocatori, ingaggi, sistemi di gioco da applicare sin dalle squadre giovanili, cosa che Arrigo Sacchi aveva caldeggiato anni fa. Stefano Pioli è così chiamato a chiudere in modo onorevole il campionato. Pioli ci metterà tutto quello che può e la squadra è dalla sua parte, Ibrahimovic compreso. Quanti resteranno volentieri? Chi lo sa. Non si sa neppure quanti resteranno. Intanto, scrive ancora la Rosea, Elliott sembra sempre più deciso a ingaggiare un allenatore straniero per la prossima stagione.

Ibra, il messaggio su Instagram: "Dio è tornato e vi osserva dall'alto"

"My passion, my work. Remember this". "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo". E poi ancora, da casa in zona Garibaldi a Milano, dominando la città dal suo maxi balcone: "Dio è tornato. E vi osserva dall'alto". Tornato in Italia, Ibra Altri messaggi criptici da parte di Zlatan Ibrahimovic che nell'era dei social continua a comunicare dopo aver fatto rientro in Italia dalla Svezia. A quanto pare lo svedese avrebbe fatto due tamponi, uno in Svezia e uno nel nostro Paese, sarebbe risultato negativo in entrambi e a quel punto il club avrebbe ottenuto di fargli sospendere la quarantena. Il che spiegherebbe quella sorta di foto-sfogo dalla finestra di casa, come a dire "quarantena finita, rieccomi". Ma di ufficiale non c'è ancora nulla.