Mondiali, Italia ripescata. Le parole ufficiali ("si è già verificato...")

Italia ripescata ai Mondiali? Prima partita il 21 novembre alle 17



Mondiali, Italia ripescata. Ora ci sono anche le parole, ufficiali, di Roberto Mancini.



La possibilità che l'Ecuador venga escluso dai Mondiali 2022 per il caso Castillo (avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate) apre al ripescaggio di una nazionale per il torneo che si giocherà in Qatar a novembre e dicembre. Mancini spera che la squadra ripescata sia l'Italia: "Nel calcio si è già verificato il ripescaggio, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare", le parole alla Rai.

La possibilità è comunque remota: la nostra Nazionale ha davanti a sé cinque squadre (Brasile, Belgio, Francia, Argentina e Inghilterra) già qualificate per il Mondiale. Come ha detto Mancini, tutto il meccanismo di ripescaggio è affidato alla discrezionalità dei vertici FIFA. Sembra però logico che, qualora dovesse essere esclusa una nazionale sudamericana, verrebbe chiamata al suo posto una selezione dello stesso continente: nel caso, sarebbe il Cile che non a caso ha presentato una denuncia alla Fifa. Ma come ranking mondiale, avendo vinto l'Europeo l'anno scorso, l'Italia è prima tra le eliminate e quindi è lecito avere anche una piccolo speranza. Prima partita in caso di ripescaggio ai Mondiali il 21 novembre di quest'anno alle 17 contro il Qatar.

Leggi anche:

Rai, Fuortes fa fuori Orfeo per tenersi la poltrona, un patto col Centrodestra

Roland Garros, Trevisan in semifinale: dopo l'anoressia arriva la rivincita

RedBird si prende il Milan, è ufficiale: confermato lo scoop di Affari

De Angelis-Castellitto: è amore, la nuova coppia mano nella mano per Roma

Giulio Berruti "inibito" sui social: commenti soft dopo il film spinto

Stefano Pioli e la moglie Barbara, tocco magico anche dopo tanti anni insieme

Gratteri: "Morire in un attentato? Non saprei vivere da codardo". VIDEO

SEA, inaugurata la mostra "Milano, appunti visivi" a Malpensa

RFI: aggiudicata la gara da 2,7 mld per tecnologia ERTMS in Italia

Banca Mediolanum: inaugurato il nuovo Family Banker Office