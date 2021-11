Mondiali Qatar 2022, Mancini: "Playoff? Meglio evitare il..."

Mondiali 2022: Mancini, ai play-off eviterei Portogallo

"Chi eviterei ai play-off? Se abbiamo tutti i giocatori a disposizione possiamo incontrare chiunque, non e' un grande problema. Se proprio dobbiamo toglierne una dico il Portogallo, perche' sarebbe una sfida dura per entrambe le squadre, ma per il resto possiamo affrontare chiunque". Lo ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini nel suo intervento alla presentazione del libro "Il Ritorno degli Dei" nell'ambito del Social Football Summit 2021.

"Il problema maggiore, che peraltro riguarda tutte le nazionali, e' rappresentato dai tanti infortuni avuti in un momento decisivo. La condizione non era la migliore, ma non ci abbatteremo per quanto capitato in queste settimane", ha aggiunto il ct azzurro, con un'ultima riflessione sul futuro. "Dobbiamo sempre pensare a inserire giocatori giovani, che magari tra un anno potrebbero tornare utili, ma questi calciatori dovrebbero fare esperienza nei propri club, altrimenti essere pronti a questo livello non e' semplice", ha spiegato Mancini. "Pensavamo di essere già qualificati ai Mondiali, ma bisogna saper accettare il verdetto del campo anche quando è negativo. Abbiamo ancora delle possibilità e ce le giocheremo, se doveva esserci un momento negativo, meglio adesso che a marzo o poi al Mondiale".

Italia, Gravina: "Mondiali 2022? Per andare in Qatar dobbiamo tornare a essere speciali"

"Mancini in aereo mi ha chiesto: 'presidente come stai?' Io gli ho detto che sto bene. Vivo il mondo del calcio da tantissimi anni e in estate ho avuto la netta consapevolezza che questa squadra è speciale, perché pur essendo una squadra normale è stata in grado di fare qualcosa di straordinario". A dichiararlo, il giorno dopo Irlanda del Nord-Italia, è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio federale. "Non buttiamo la croce addosso a questi ragazzi e torniamo a essere speciali per vincere i playoff - ha aggiunto Gravina - Se restiamo normali, la vedo complicata. A livello individuale non possiamo competere con altre corazzate, siamo una squadra normale che ha fatto qualcosa di straordinario come vincere un Europeo. Alcuni episodi ci hanno dato ragione, ora gli stessi episodi ci sono andati contro in due partite chiave e se ti giochi due jolly fai fatica, anche perché fisicamente e psicologicamente non stavamo bene. Do ragione a Mancini e resto ottimista: se guadagniamo il Mondiale a marzo con grandi sacrifici e difficoltà forse ci arriveremo con maggiore consapevolezza".