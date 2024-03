Monza, il club brianzolo nel mirino del fondo Orienta Capital di Balestra

Monza, un altro sogno di Berlusconi potrebbe presto diventare realtà

Il Monza calcio ormai non è più una sorpresa ma una grande realtà della Serie A, il sogno di Berlusconi si è avverato. Non solo la storica promozione in A dopo 110 anni di storia, ma anche la conferma nel massimo campionato per due stagioni di fila, con l'obiettivo di puntare all'Europa. L'altra volontà di Silvio era infatti quella di far accedere al capitale altri importanti soci, e anche questo non è più solo un sogno.

"Perché il Monza potrebbe in futuro disporre delle risorse per arrivare davvero alla Champions. Con un colpo di reni nelle ultime ore il fondo Orienta Capital Partners, controllato da una cordata guidata dall'imprenditore Augusto Balestra, ha superato i numerosi pretendenti nella trattiva per l'acquisizione della maggioranza assoluta del club - scrive Il Giornale - Non siamo ancora in finale, poiché al momento ci sono altri interlocutori che hanno dimostrato interesse, ma Orienta Capital sembra il meglio posizionato"

Il Giornale aggiunge: "Il dialogo tra Fininvest e Orienta Capital è iniziato oltre un anno fa, sicuramente sin dal periodo in cui «Berlusconi portaci in Europa» era il coro che Silvio ascoltava dalle tribune dello U-Power Stadium. Ufficialmente, Fininvest non commenta. Tra l'altro, le voci delle ultime ore avevano portato a indicare anche il fondo sovrano saudita Pif vicino all'ingresso nel club che, però, alla verifica non ha trovato conferma"