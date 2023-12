Monza-Juve, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: vendetta del francese VIDEO

Monza-Juve, Rabiot risponde a Gagliardini: "Usa il cervello"

La juventus passa a Monza vincendo 2 a 1 ed è prima in classifica, ma nel finale c'è stato un brutto gesto di antisportività da parte del giocatore brianzolo Roberto Gagliardini. Dopo la rete del pareggio momentaneo realizzata da Carboni, l'ex centrocampista dell'Inter ha esultato in modo provocatorio in faccia ad Adrien Rabiot. Un'esultanza che si è però rivelata un boomerang visto che nell'azione successiva il karma ha punito Gagliardini con la rete di Gatti, ispirata proprio da un'otima giocata sulla sinistra di Rabiot.

Dopo il match Rabiot ha ripreso l'episodio sul suo profilo Instagram e ha risposto così alla provocazione ricevuta: "Impara a rimanere umile, perché fino a quando l'arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile". Poi ha aggiunto l'emoticon del cervello concludendo: "Ricordati di questo".

L'ESULTANZA DI GAGLIARDINI

IL POST INSTAGRAM DI RABIOT





MONZA-JUVE 1 A 2: GUARDA LA SINTESI DELLA PARTITA