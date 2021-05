Monza, non solo Buffon: Pippo Inzaghi per la panchina al posto di Brocchi

Monza, Buffon e Pippo Inzaghi per la caccia alla serie A?

Il Monza dimentica la delusione per la mancata promozione in serie A (dopo la semifinale play-off persa contro il Cittadella) e riparte.

L'assalto alla massima categoria ripartirà nella prossima stagione: il duo Berlusconi-Galliani è determinato a regalare questo storico traguardo alla città.

E oltre a Gianluigi Buffon per difendere la porta, si pensa al nuovo allenatore. Christian Brocchi è al passo d'addio dopo aver mancato l'obiettivo stagionale, in queste ore sta crescendo la candidatura di Filippo Inzaghi per la panchina.

L'ex attaccante del Milan ha ovviamente un legame fortissimo con Adriano Galliani e conosce bene la categoria dopo aver centrato due anni fa promozione il Benevento (e l'aveva sfiorata anche alla guida Venezia: semifinale playoff persa contro il Palermo).

Le alternative? In queste ore sono girati anche i nomi di Roberto D’Aversa e Beppe Iachini (che ha guidato la Fiorentina alla salvezza, ma lascerà il club viola), pur se non sono arrivate conferme su di loro. Attenti all'outsider, un altro ex Milan (e pure Monza): Giovanni Stroppa che in carriera ha portato il Foggia, dalla C alla B nel 2017 e il Crotone lo scorso anno (venendo poi esonerato quest’anno dopo 24 giornate e 18 sconfitte).