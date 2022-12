Mourinho dice no al Portogallo, ma la decisione è solo temporanea

Mourinho, arrivo il no dello Special One al doppio incarico col Portogallo. Ma in futuro...

Per Mourinho c’è solo la Roma. Niente doppio incarico per lo Special One, fortemente voluto dalla Nazionale portoghese come sostituto di Fernando Santos. Nella notte Jorge Mendes, il potente procuratore di Mou, ha incontrato il presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes.

E a loro ha riportato la risposta di Mourinho alla possibilità del doppio incarico: adesso, per la persona che è e l’allenatore che è, vuole concentrarsi solo sulla Roma. Non ci sono dubbi di alcun tipo al riguardo. La sua chiusura alla federazione portoghese, con cui i rapporti erano e restano ottimi, è però temporanea.

L’ipotesi di allenare il Portogallo verso l’Europeo del 2024 e il Mondiale 2026 lo stimola, lo intriga e, per questo, nei prossimi mesi parlerà con Pinto e i Friedkin: la Roma era e resta la sua priorità, ma vuole capire progetti e prospettive del club, a breve e lungo termine.