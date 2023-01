Nadal ko e fuori dagli Australian Open (esce dalla top 5 Atp). Sinner vola

Australian Open, Nadal eliminato da Mackenzie McDonald e si infortuna

È già finita l'avventura di Rafael Nadal agli Australian Open. Il tennista spagnolo, testa di serie numero uno, è stato eliminato dall'americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-4 6-4 7-5. Nadal, in difficoltà fin dai primi scambi, si è infortunato mentre era in corso il secondo set quando, però, si trovava già sotto nel punteggio, di un set e di un break, contro il 26enne americano, numero 65 delle classifiche mondiali. Il fastidio muscolare ha fatto precipitare una situazione di per sé già problematica per il 36enne di Manacor che, già nelle prime settimane dell'anno, aveva registrato diversi fastidi muscolari e un evidente ritardo di condizione. Nadal l'anno scorso aveva vinto il torneo (rimonta in finale contro Medvedev dopo 5 set emozionanti) conquistando 2000 punti: ora scenderà fuori dalla top 5 del ranking Atp. Al momento al numero 6 del mondo ma potrebbe scendere oltre la top-10 dopo 900 settimane consecutive passate fra i primi 10 (dal 25 aprile 2005).

Nadal: "Problema all'anca, sono stanco di parlare di infortuni"

"Ancora non so quale sia il problema - ha detto Rafa Nadal in conferenza stampa - Penso sia l'anca, ma devo ancora controllare cosa è successo. È difficile dire quale sia il problema esatto a questo punto. Sono stanco di parlare di infortuni"

Sinner al terzo turno dell'Australian Open: battuto Etcheverry. "Ho alzato il mio livello"

Bene Jannik Sinner che ha liquidato Etcheverry in tre facili set (6-3, 6-2, 6-2). Il numero 16 al mondo è passato agevolmente al terzo turno degli Australian Open non concedendo nessuna palla break al suo avversari e con 32 vincenti (contro i 14 del rivale). Nel prossimo turno, il 21enne altoatesino affronterà l'ungherese Marton Fucsovics (78 ATP) o il sudafricano Lloyd Harris (186 ATP). "Ho alzato il mio livello e sono molto contento di aver giocato col tetto - ha detto -. Ho servito e risposto molto bene, mi sono mosso bene e penso che il mio passato nello sci mi abbia aiutato in questo senso. Ora? Massaggio, riposo, fisio e vediamo. In un Slam il giorno di riposo è importantissimo".