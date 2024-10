Nadal, l'omaggio dell'Equipe (“E la terra si fermò”). Sinner-Alcaraz bravi come Rafa?

Alcaraz e Sinner riusciranno a dar vita alla lunghissima rivalità, che ha caratterizzato la storica, avvincente sfida tra Nadal e il serbo Djokovic, che detiene il primato assoluto di titoli Slam vinti, 24, seguito da Rafa (22)

🎾🌍 Et la terre s'arrêta



Nadal, addio al tennis. Sui campi non risplenderà più “Il Re Sole del tennis”

E alla fine Rafa Nadal, 38 anni, un campione che lei ha sempre apprezzato molto, ha detto addio al tennis. Ha scelto un video sui social che, in pochi minuti, ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. Milioni. "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Nella vita tutto ha un inizio e una fine e ritengo che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi".

Tra i tanti trionfi, Rafa ha vinto 22 mega-tornei dello Slam ed è l'unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi (2000-2009, 2010-2019, 2020-2029), record che gli è valso l'appellativo di "Re Sole del tennis”

