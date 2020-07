Nazionale, Lippi nuovo dt e Mancini si infuria: problemi con Gravina

Il rapporto tra Roberto Mancini e Gabriele Gravina è diventato problema per la scelta del presidente della Figc di proporre Marcello Lippi come nuovo dt azzurro. L'attuale allenatore della Nazionale non ha apprezzato la scelta perché, secondo il Corriere dello Sport, al Commissario Tecnico non è piaciuto il fatto di essere stato tenuto all'oscuro della decisione. Con l'arrivo di Lippi, il neo dt potrebbe occupare spazi che prima erano di competenza di Mancini, ecco il fastidio dell'ex allenatore dell'Inter.

Un ringraziamento per quella Coppa del Mondo vinta nel 2006

Il tutto nonostante la scelta di proporre di nuovo un ruolo federale a Oriali, che è in scadenza di contratto e aveva fatto l'atto formale di dimettersi: molto apprezzato dal C.T. In via Allegri, comunque, sono convinti che l'eventuale ruolo di Lippi non vada a pestare i piedi a Mancini, che non ha gradito soltanto il fatto di non essere stato messo al corrente dell'incontro. Ma la Federcalcio sente di avere un obbligo nei confronti dell'allenatore Campione del mondo 2006, che già avrebbe dovuto ricoprire questo ruolo durante la gestione tecnica di Ventura ma poi era stato stoppato all'ultimo per la nota vicenda del conflitto di interesse legato al figlio procuratore.