NBA: Gallinari lascia Washington e passa a Detroit. Ma il Gallo potrebbe..

Nba: Gallinari lascia Washington e passa a Detroit. Ma potrebbe rescindere

Danilo Gallinari lascia Washington per approdare a Detroit. Lo annuncia Espn. Il 35enne azzurro, insieme a Mike Muscala passa ai Pistons in cambio di Marvin Bagley, Isaiah Livers e due seconde scelte future che vanno ai Wizards. La mossa darà a Detroit oltre 60 milioni di dollari in termini di tetto salariale per la prossima estate.

Per il Gallo probabile buyout in arrivo per rendersi libero sul mercato: ha un contratto in scadenza in estate ed è da vedere se giocherà con i Pistons fino a fine stagione o troverà un accordo per rescindere per poi essere disponibile da free agent.

Danilo Gallinari, fermo ai box dal 27 dicembre per un problema alla schiena, ha segnato una media di 7.0 punti per i Wizards in questa stagione.