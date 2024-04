N'Dicka come sta: aggiornamento sulle condizioni post malore Udinese-Roma

Una domenica di ansia e paura per il mondo del calcio: Evan N'Dicka è stato colpito malore durante la partita Udinese-Roma. Il difensore ivoriano si è accasciato al suolo e ha lasciato il campo in barella per raggiungere l'ospedale in codice giallo. Per fortuna gli esami hanno immediatamente rassicurato sul fatto che non fosse in pericolo di vita ed escluso che fosse un infarto. Notizie che hanno tranquillizzato tutti. Nella tarda serata il comunicato della Roma che ha ulteriormente portato serenità. "Evan si sente meglio ed è di buon umore". Vediamo gli aggiornamenti.

N’Dicka, Balzaretti (Udinese): "Sta bene, è più tranquillo"

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese con un passato alla Roma, è intervenuto su Radio Serie A: "N’Dicka sta bene, quello che so è quanto letto dagli aggiornamenti pubblicati, sarà il club stesso a dare maggiori informazioni. Le notizie sono positive rispetto allo spavento di ieri e questo ci fa bene sperare. Sembra che il peggio sia passato, però aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della Roma. È stato con lui ieri sera fino a tardi il nostro difensore Kamara, suo compagno in nazionale e ci ha fatto sapere che Evan era più tranquillo".

Sulla data del recupero del match Udinese-Roma: "Sarà decisa dopo la partita di giovedì di Europa League, noi siamo a disposizione", le parole di Federico Balzaretti.

N'Dicka, possibili dimissioni per il difensore della Roma

Sono rumor non confermati al momento, ma Evan N'Dicka, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere dimesso nelle prossime 24 ore dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, struttura nella quale ha trascorso una nottata tranquilla.

N'Dicka, ipotesi compressione polmonare

Evan N’Dicka è rimasto sotto osservazione dei medici nel corso della notte di domenica dopo il malore. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sulla base degli accertamenti cardiologici e neurologici (compresa una tac) effettuati in serata, Ndicka potrebbe aver avuto una compressione polmonare con possibile pneumotorace causata da alcuni scontri di gioco.

Leggi anche