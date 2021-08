Nicole Daza, chi è la compagna di Marcell Jacobs: la biografia

Nicole Daza: la biografia completa della compagna di Marcell Jacobs, vincitore dell'oro per l'Italia nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo

Una delle motivazioni più forti che ha portato Marcell Jacobs a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (è la prima volta per un italiano) è stato il sostegno della compagna Nicole Daza. Nemmeno le infamanti accuse di doping da parte dei media inglesi e americani, subito smentite dal presidente del Coni Malagò, hanno scalfito l'incredibile impresa dal velocista azzurro e il bellissimo rapporto con la sua futura sposa.

Nicole Daza è una modella e influencer di 28 anni nata a Manta, in Ecuador, ma cresciuta Novi Ligure. Nicole ha conosciuto Marcell Jacobs tre anni e mezzo fa in una discoteca di Milano e pare che sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia oggi vive a Roma a pochi passi dallo stadio Olimpico e ha due figli, Anthony e Megan rispettivamente di 2 e 10 mesi. Il velocista italiano aveva già avuto un figlio, Jeremy, nato da una relazione precedente all'età di 19 anni.

"Con Marcell abbiamo condiviso tutto dal primo istante in cui ci siamo messi insieme – ha raccontato Nicole Daza -, cose belle e brutte, successi e cadute, da cui ogni volta lui è tornato più forte". I due, come confermato dallo stesso velocista dopo la vittoria dell'oro, convoleranno a nozze non appena finiranno le Olimpiadi.