Olimpiadi, quanto guadagna chi vince una medaglia: ad Alice D'Amato 270 mila euro

Olimpiadi, quanto guadagna chi vince una medaglia

Il Coni ha speso più nel 2024 a Parigi rispetto al 2021 a Tokyo, nonostante il numero totale di medaglie conquistate dall'Italia sia rimasto lo stesso: 40 in entrambi i casi. Il maggior esborso, che ammonta a 2.760.000 euro in più, è dovuto principalmente al successo della squadra di pallavolo femminile, che ha vinto un oro olimpico atteso da vent'anni. Questa vittoria ha avuto un costo di 2.340.000 euro per il Coni.

Il sistema di premiazione è rimasto invariato negli ultimi tre anni: ogni medaglia d'oro è stata premiata con 180.000 euro, l'argento con 90.000 euro e il bronzo con 60.000 euro. Queste cifre si applicano tanto agli atleti individuali quanto ai membri di squadre e staffette.

Nel confronto tra i Giochi di Tokyo e quelli di Parigi, si osserva che a Tokyo il Coni ha distribuito 7.050.000 euro a 73 atleti, mentre a Parigi il totale è salito a 9.810.000 euro distribuiti tra 87 atleti. La distribuzione delle medaglie a Parigi è stata di 31 ori, 29 argenti e 27 bronzi.

Tra gli atleti, sette hanno vinto due medaglie a Parigi: la ginnasta Alice D'Amato (un oro e un argento), il nuotatore Thomas Ceccon (un oro e un bronzo), lo schermidore Filippo Macchi (due argenti), i ciclisti Simone Consonni e Filippo Ganna, l'altra ginnasta Manila Esposito e il nuotatore Gregorio Paltrinieri (un argento e un bronzo). A Tokyo, il più premiato era stato Marcell Jacobs con due ori per un totale di 360.000 euro, mentre a Parigi Alice D'Amato è stata l'atleta più ricompensata con 270.000 euro.