Osimhen dopo la bufera del video su TikTok pronto a lasciare il Napoli. Rumors

Bufera sul video di Tik Tok, verso la rottura Osimhen- Napoli

A un punto di non ritorno. Ecco dove è giunta la storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli. La bufera si è scatenata dopo che sui canali social del club azzurro è stato pubblicato un’esilarante parodia dell’errore del bomber sul calcio di rigore contro il Bologna.

GUARDA IL VIDEO DELLA PARODIA SULL'ERRORE DI OSIMHEN

Troppo l’imbarazzo per Osimhen che, riporta oggi il Corriere della Sera, più che arrabbiato è fermo sulle sue posizioni. Deciso a non passare sopra alla pubblicazione del video su TikTok. Non è bastato il gol contro l’Udinese, la richiesta di scuse ufficiali del club. Il clima è di rottura, su tutti i fronti. E le ragioni, è l’indiscrezione del Corriere della Sera, vanno oltre un video pur inopportuno e sgradevole. C’era e c’è ancora da parte sua voglia di cambiare aria.

Perché Osimhen insiste? Le deduzioni sono diverse. I rapporti con il Napoli sono tesi, il rinnovo del contratto (scadenza 2025) non è arrivato nonostante una trattativa lunghissima iniziata in ritiro a luglio e mai conclusa nonostante vi fosse stata una stretta di mano di accordo. Quello che è certo che da qui ai prossimi mesi tra il Napoli e Osimhen si prospetta unicamente una convivenza forzata, anzi forzatissima. Il bomber, continua il Corriere della Sera, pensa di aver dato e di andar via il prima possibile.