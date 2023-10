Pallone d'Oro 2023, Messi e Bellingham! Parigi, passaggio di testimone Leo-Jude

Pallone d'Oro 2023, Messi all'ottavo battendo Haaland e staccando Cristiano Ronaldo

Parigi parla spagnolo. Il Pallone d'oro 2023, con buona pace di bomber Haaland, nel segno di Lionel Messi. Il fenomeno argentino all'ottavo trofeo in carriera, staccando sempre più il rivale di sempre Cristiano Ronaldo (che ne ha conquistati 5). Pesa il Mondiale vinto dall'Argentina in Qatar: l'ultimo grande obiettivo che mancava alla carriera della Pulce (poi volato a Miami nella Mls americana), centrato dopo una finale epica contro la Francia di Kylian Mbappè. Ma la Spagna vince anche Aitana Bonmatí (dopo quello dello scorso anno di Alexia Putellas), 25enne centrocampista del Barcellona e delle Furie Rosse, anzi Rosa, che hanno vinto la Fifa World Cup Women a luglio in finale contro l'Inghilterra. Per lei il primo Pallone d'Oro donne, dopo che Il primo settembre 2023, a Monte Carlo, ha ricevuto il UEFA Women's Player of the Year 2022/23.

Messi, il Mondiale in Qatar nel segno di Maradona (foto Lapresse)



E se il trofeo per il miglior club femminile del mondo andrà al Barcellona, interessante è il premio Kopa per il miglior giocatore Under-21 del mondo. In questo caso si parla anglo-spagnolo perchè il vincitore (dopo i successi blaugrana di Gavi e Pedri) è la stella del Real Madrid e futuro re del calcio mondiale: Jude Bellingham. Il 20enne centrocampista della nazionale inglese è il crack annunciato del calcio mondiale, l'uomo che insieme a Mbappè si contenderà la palma di miglior giocatore del mondo nei prossimi 10 anni, esattamente come hanno fatto Messi e Ronaldo sino ad oggi. Con la differenza che forse Jude e Kylan dal prossimo anno saranno compagni di squadra a Madrid: l'attaccante francese è in scadenza con il Psg, a meno di colpi di scena la prossima estate potrebbe davvero essere quella buona per vederlo vestito con la camiseta blanca.

Jude Bellingham stende il Barcellona nel Clasico: 1-2 per il Real Madrid in rimonta (foto Lapresse)



Futuro, ma anche presente: il suo inizio di stagione è stato strabiliante: pagato in estate 103 milioni al Borussia Dortmund (e dire che nel 2020 ne bastarono 30,5 ai gialloneri per strapparlo al Birmigham), il talento nato a Stourbridge (nella contea inglese del West Midlands) il 29 giugno del 2003, ha iniziato la stagione col botto a suon di gol pesantissimi. Sono 13 in 13 presenze tra Liga (10) e Champions League (3), oltre ad altri 3 assist (due nel campionato spagnolo e uno in Europa). L'ultima impresa è arrivata nel weekend: doppietta al Camp Nou di Barcellona che ha ribaltato il Clasico consegnando la vittoria in zona Cesarini al Real Madrid. Un siluro dal limite calciando quasi da fermo e una rete con inserimento in area di rigore da bomber navigato. Un giocatore da 20-25 gol a stagione pur non essendo attaccante? "Può fare tranquillamente tutti quei gol, ma ovviamente ci aspettiamo anche quelli da parte degli altri attaccanti. Siamo sorpresi da quello che sta facendo, oggi (ieri, ndr) mi ha sorpreso con quel tiro potente. Non ha esultato? Sembra un veterano, quel gol ci ha dato una gran mano. È chiaro che l'obiettivo era vincere, il pareggio ci ha dato una spinta", le parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Real Madrid. Nel segno di Jude Bellingham.

