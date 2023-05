Paola Egonu a Milano dà un secondo annuncio: "Ci vediamo a..."

Paola Egonu al Vero Volley Milano. E annuncia: "La Nazionale? Ci vediamo agli Europei"

Paola Egonu è tornata in Italia. La fuoriclasse del volley il prossimo anno giocherà al Vero Volley Milano, dopo la stagione in Turchia al VakifBank dove ha appena vinto la Champions League. Ma per tutti i tifosi azzurri c'è un'altra bella notizia che ha confermato lei: "La Nazionale? Ci vediamo agli Europei".

Dunque Paola Egonu vestirà la maglia azzurra nella rassegna contintentale che si giocherà dal 15 agosto al 3 settembre con diverse partite in Italia (sino ai quarti, final-4 a Bruxelles). D'altronde già durante il Festival di Sanremo, la campionessa di volley aveva fatto capire di essere pronta a indossare nuovamente la maglia azzurra: "Un ritorno in Nazionale? Sto metabolizzando il tutto - aveva detto la Egonu -, ma se ci fosse la possibilità sì, lo farei. Io non ho mai abbandonato l'Italia, in questo momento ho scelto di giocare in Turchia per crescere e tornare qui".

Ed eccola dunque pronta per la stagione a Milano e con la Nazionale: dagli Europei al sogno della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Paola Egonu e l'Italia agli Europei di volley. Calendario

15/8 Verona: Italia – Romania

18/8 Monza: Italia – Svizzera

19/8 Monza: Italia - Bulgaria

22/8 Torino: Italia - Bosnia ed Erzegovina

23/8 Torino: Italia – Croazia

Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale

