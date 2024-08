Parigi 2024, Emmanuel Macron e il caso del bacio con la ministra dello sport Oudéa-Castéra. La foto scatena i commenti social

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre era nella tribuna autorità, ha ricevuto un bacio sulla guancia dalla ministra dello Sport Amélie Oudéa-Castéra (ed ex tennista) che nell'immagine gli cinge la testa.

Un gesto confidenziale che non è sfuggito all’obiettivo dei fotografi e la foto che in poche ore è diventata virale. Tanti i commenti sui social. Molti sono ironici. "Creano legami, questi Giochi"; "Almeno una persona che ama il suo capo, è bello da vedere", "Questo è vero team building".

Madame Figaro, la rivista del celebre quotidiano francese, lo ha definito "étrange baiser" ("un bacio strano") e Il Midi Libre ha parlato di un'effusione "appassionata nell’esuberanza della gioia".

Foto che ha portato a discussioni e polemiche, ma ovviamente è lo scatto di un istante nel contesto di un momento di grande impatto emotivo e di felicità portata dalla riuscita di un evento complicatisissimo (e seguito in diretta planetaria) quale la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Parigi (che per giunta aveva scelto la Senna e i monumenti parigini come teatro e non la più 'semplice' sfilata allo stadio come è sempre stato ai Giochi).