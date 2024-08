Parigi 2024, Jacobs e la 4x100 dell'Italia sfiorano il miracolo nella finale delle Olimpiadi

Disastro Usa (privi del campione olimpico Noah Lyles, piegato dal Covid), mentre l'Italia della 4x100 - Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu - non riesce a difendere la medaglia d'oro di Tokyo 2020, ma corre bene e sfiora il podio. Finisce con un quarto posto azzurra la finale di Parigi 2024 e un tempo comunque di grande rilievo: 37.68.

Medaglia d'oro al Canada in 37.50, argento al Sudafrica in 37.57 e bronzo alla Gran Bretagna in 37.61.

Gli Stati Uniti, come detto, buttano via la medaglia con un errore al cambio di testimone tra la prima e la seconda frazione tra Coleman e Bednarek.