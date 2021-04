Pirlo esonerato Juventus? Ultima spiaggia con l'Udinese. Se perde si scalda...

Pirlo esonerato dalla Juventus se perde con l'Udinese?

Andrea Pirlo a rischio esonero prima che termini il campionato? Fabio Paratici prima della partita con la Fiorentina aveva assicurato che la Juventus sarebbe andata avanti con il Maestro (almeno sino a fine stagione), ma le voci di un addio continuano a girare. E, secondo La Stampa, la Juve potrebbe separarsi dal tecnico bresciano se dovesse perdere domenica sul campo dell'Udinese.

Pirlo esonerato e Tudor traghettatore sulla panchina della Juventus

A quel punto la panchina bianconera sarebbe consegnata a Igor Tudor (il croato è attualmente nello staff tecnico): si tratterebbe di una mossa per dare una una scossa alla squadra in vista della confronto diretto del turno successivo all'Allianz Stadium contro il Milan che diventerebbe un'ultima spiaggia (probabilmente per entrambe) nella volata per un posto in Champions League (senza dimenticare che alla penultima di campionato sarà Juventus-Inter). Ovviamente è un'ipotesi drastica, la Juventus ha le carte per una reazione dopo questo momento no (dall'eliminazione in Europa contro il Porto di inizio marzo alla sconfitta interna col Benevento, quella di Bergamo con l'Atalanta sino al pareggio di Firenze).