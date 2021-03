Pirlo rischia la panchina: Juventus, Zidane per un nuovo progetto. E Ronaldo..

Pirlo-Juventus, panchina a rischio per il Maestro

Andrea Pirlo finisce sotto esame. La stagione della Juventus è deludente, tra eliminazione agli ottavi di Champions League (per mano del Porto) e un inseguimento scudetto all'Inter sempre più complicato (10 punti di ritardo con 11 partite da giocare: mission quasi impossibile e sogno di 10° tricolore consecutivo che sta svanendo). Fabio Paratici dopo la sconfitta con il Benvento ha assicurato che il progetto bianconero è solo all'inizio e va avanti. Ma è chiaro che questo finale di stagione rischia di essere decisivo per le sorti del Maestro e della Juve. Vietato sbagliare: bisogna almeno centrare la qualificazione in Champions League (al momento tutta da conquistare vista la bagarre in classifica e non riuscirci provocherebbe un danno d'immagine, ma soprattutto economico) cercando almeno di vincere la Coppa Italia (finale contro l'Atalanta di Gasperini) per rendere meno amara questa stagione. Se la situazione dovesse precipitare, se Pirlo non desse la sensazione di avere in mano la squadra, ovviamente la Juventus dovrebbe guardarsi attorno.

Zidane-Juventus, Zizou e il sogno bianconero del suo ritorno

Il nome più caldo per la panchina della Juventus nel caso il progetto Pirlo dovesse fallire precocemente sarebbe quello di Zinedine Zidane. Zizou è un vecchio pallino di Andrea Agnelli: un paio di anni fa sembrava che fosse pronto a tornare, sedendosi sulla panchina bianconera dopo aver dato spettacolo con quella maglia da giocatore. Poi però il francese scelse di tornare al Real Madrid. A giugno le strade di Zidane e dei blancos potrebbero separarsi: nelle scorse settimane con i blancos che avevano molti alti e bassi in campo i rumors spagnoli davano l'addio praticamente per certo. Ma attenzione: tante volte è sembrato che il divorzio fosse sicuro in passato, poi i risultati hanno convinto Florentino Perez e Zizou a proseguire e il Real ora è tornato in corsa per la Liga (a 4 punti da un Atletico Madrid che un paio di mesi fa sembrava aver ammazzato il campionato) oltre ad aver centrato la qualificazione ai quarti di Champions League (sfida al Liverpool dopo aver eliminato l'Atalanta). Zidane alla Juventus potrebbe aiutare l'idea legata alla permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero per un'altra stagione (anche se andrebbe sistemato il nodo contratto che scade tra dodici mesi e comunque i 30 milioni che percepisce CR7 restano un ingaggio importante in tempi di crisi economica mondiale per la pandemia covid).

Juventus: Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, Klopp e Guardiola

Più difficili le piste che portano la Juventus a Klopp (anche se ci sono stati rumors in questo senso recentemente) e soprattutto Guardiola (al momento il suo matrimonio con il Manchester City pare più solido che mai). Attenzione a Simone Inzaghi: altro allenatore da sempre apprezzato dal mondo Juve e vicino al rinnovo di contratto (triennale) con la Lazio (in scadenza a giugno). Ma la firma non è ancora e la Juventus potrebbe piombare su di lui.

Molti tifosi della Juventus in realtà sognano un clamoroso ritorno: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha annunciato nelle scorse ore che a giugno tornerà in panchina (Napoli e soprattutto Roma alla finestra per Max), il rapporto tra lui e Andrea Agnelli è sempre ottimo. Al momento resta una suggestione, però...