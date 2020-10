Rai Sport chiude? Cdr contro Bulbarelli: "Agisci immediatamente"

Rai Sport chiude? Cdr Rai Sport a Bulbarelli, agisci immediatamente

"Caro Direttore, siamo rimasti letteralmente sconcertati dal post di Michele Anzaldi, sul progetto di chiusura di Rai Sport, che sarebbe stato presentato dall'AD in Cda. Siccome ci hai detto di non saperne nulla, la cosa sarebbe ancora piu' grave. Ti chiediamo di agire tempestivamente, con forza, per tutelare gli interessi della testata che dirigi": si legge nella lettera che il cdr di Rai Sport e il fiduciario di Milano di Rai Sport, d'intesa con Usigrai, hanno inviato al direttore della testata Auro Bulbarelli, cosi' come fatto con analoga lettera all'ad Rai Fabrizio Salini.

"Riteniamo che tu debba chiedere urgentemente all'AD dei chiarimenti e una secca smentita. Il fatto che ancora non sia arrivata suona come una beffarda conferma. Anche perche' da tempo, purtroppo, i segnali che arrivano dai vertici aziendali vanno tutti nella stessa direzione: la mancata nomina dei nuovi vicedirettori, che attendiamo invano da oltre un anno, il continuo rinvio della digitalizzazione, il fatto che Rai Sport sia stata l'unica testata chiusa durante il lockdown, la scelta assurda di disertare l'asta per i diritti della Champions, contro il tuo parere. Questo - si legge nella lettera - per citare solo i casi piu' eclatanti delle tante decisioni dell'AD che sono passate sopra la tua testa. Crediamo che tu non possa restare ancora una volta passivo di fronte all'ennesimo atto dell'AD che penalizza Rai Sport. Ci sembra che la misura sia colma e ti domandiamo cosa intendi fare".

Rai: Cdr Rai Sport, Salini smentisca chiusura testata

"Gentile Amministratore Delegato, apprendiamo da un post su Facebook, a firma Michele Anzaldi, rilanciato dalle agenzie di stampa, che Lei avrebbe proposto al Cda la chiusura di Rai Sport e avrebbe addirittura gia' dato incarico a una societa' esterna di occuparsi della questione", si legge nella lettera firmata dal CdR e dal fiduciario di Milano di Rai Sport, d'intesa con l'Usigrai, indirizzata all'ad Rai Fabrizio Salini in cui si chiede cosa stia accadendo alla testata. "Ovviamente la notizia sta creando grandissima apprensione e preoccupazione all'interno della nostra testata. Se fosse confermata sarebbe di una gravita' inaudita, anche perche' arriverebbe pochi giorni dopo la scellerata decisione dell'Azienda di non presentare nemmeno un'offerta all'asta per i diritti della Champions League per il prossimo triennio. Circostanza, quest'ultima, che avvalora l'ipotesi della chiusura della nostra Testata. Il direttore di Rai Sport ci ha detto di non aver avuto alcuna comunicazione ufficiale in merito, e non c'e' stato alcun confronto con il Sindacato, in violazione di ogni regola", si legge nella lettera. "Ci auguriamo che si tratti di una notizia falsa e completamente infondata. Le chiediamo di smentire immediatamente e categoricamente queste indiscrezioni che ledono la dignita', la credibilita' e il futuro dei dipendenti di Rai Sport. Oltretutto, siamo all'inizio di una stagione sportiva che culminera' con gli Europei di calcio, le Olimpiadi e le Paralimpiadi, tre grandi eventi sportivi che sono stati sempre il fiore all'occhiello del servizio pubblico, e che hanno sempre coniugato qualita' e ascolti record. Alla luce di tutto cio', Le chiediamo un incontro urgente, per avere dei chiarimenti su questa sconcertante vicenda".