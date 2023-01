Ronaldo verso un doppio divorzio: addio a Jorge Mendes... e anche a Georgina

Calciomercato: Cristiano Ronaldo ha cambiato agente

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Al Nassr ontnua a far discutere. Accettando l'offerta dei sauditi, CR7 è certamente sceso di livello, ma è cresciuto enormemente in ricchezza: ora è di gran lunga il giocatore più pagato del pianeta. Ma questo pare davvero non bastargli, visto che si è scoperta una clausola che gli consentirebbe di tornare in Europa già a settembre: nel caso il Newcastle (dello stesso proprietario dell'Al Nassr) si qualificasse per la Champions League, Ronaldo andrebbe automaticamente in prestito ai “Magpies”. E non finisce qui, perché la monumentale operazione che ha portato il portoghese a Rihad non è stata condotta da Jorge Mendes, il suo storico procuratore, bensì da Ricardo Regufe. Suo amico da vent'anni, Regufe è stato il regista del contratto con la Juventus e di quello di sponsorizzazione con Nike, della quale era marketing manager, ma ora è anche il suo agente e per il trasferimento all'Al Nassr ha intascato una commissione da ben 30 milioni.

Gossip: aria di crisi tra CR7 e la moglie Georgina

Oltre al divorzio da Mendes, Cristiano Ronaldo sembra prossimo a quello dalla bellissima Georgina Rodriguez, sua compagna dal 2016 e moglie dal 2019. Lei lo ha seguito in Arabia Saudita per la sua principesca presentazione da parte dell'Al Nassr, volando sul loro lussuoso jet privato, ma secondo l'emittente spagnola Telecinco sarebbe tutta una recita, come la Rolls Royce Dawn decapottabile da 345mila euro che lei gli ha regalato per Natale, subendo peraltro dure critiche sui social per lo sfarzo sfoggiato. La modella e influencer, madre di due dei figli di Cristiano Ronaldo, sarebbe stata convinta a recitare questa parte per via dei numerosi business che la coppia gestisce insieme, anche in Italia, ma nella vita reale il rapporto sarebbe – secondo i rumors – in grave crisi. Solo illazioni o la vita di CR7 sta per cambiare radicalmente?