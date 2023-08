Calciomercato, Scamacca-Inter addio? 'Nerazzurri beffati... due volte'

Scamacca-Inter, entra in scena l'Atalanta. E Demiral... Calciomercato rumors

Gianluca Scamacca e l'Inter: affare a rischio? L'Atalanta prova a inserirsi con decisione sull'ex stella del Sassuolo. La clamorosa rivelazione di calciomercato è firmata da Goal.com, secondo i bergamaschi avrebbero sorpassato tutti per l'attaccante della nazionale che vuole tornare in Serie A. Non solo: si era parlato tanto di Demiral come possibile acquisto per rinforzare la difesa dell'Inter? Il turco sarebbe invece la chiave per portare Scamacca alla corte di Gasperini. Vediamo le indiscrezioni.

Inter, addio Scamacca e Demiral? Atalanta in pressing con il West Ham

"L'Atalanta avrebbe preparato un'offerta al West Ham che prevede Demiral, in rotta totale col club, come contropartita, a cui andrebbe aggiunta una consistente parte economica - spiega goal.com -. Se prendesse Scamacca, l'Atalanta avrebbe un parco attaccanti ampissimo: ci sarebbero infatti lui, Touré, Lookman, Zapata e Muriel. Il possibile trasferimento all'Atalanta sarebbe un colpo per Percassi, ma anche una beffa tremenda per Roma e Inter, le due squadre che hanno fatto più sforzi per cercare di prenderlo. I giallorossi sarebbero la scelta preferita di Scamacca, ma non sono ancora stati fatti passi concreti. L'Inter è alla ricerca di un post Lukaku e ha pensato all'azzurro, ma ora sembra si stia consumando un sorpasso tra nerazzurri, con la squadra di Gasp in vantaggio".

Calciomercato Inter, Samardzic quasi fatta con l'Udinese

Lazar Samardzic all'Inter è un affare sempre più vicino alla fumata bianca. Al club friulano 15 milioni di euro più il cartellino del talento Giovanni Fabbian (valutato 8-10 milioni con i nerazzurri che potrebbero avere un controriscatto o opzione successiva sul giocatore), reduce da un'annata da protagonista con la Reggina in Serie B. Al centrocampista serbo classe 2002 ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Fronte portiere: si aspetta che il Bayern Monaco liberi Sommer (l'estrem difensore svizzero è stato schierato dal 1' nell'amichevole col Liverpool),