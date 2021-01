Sci, Marta Bassino trionfa nel gigante di Kranjska Gora. E Federica Brignone..

MARTA BASSINO TRIONFA NEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA. FEDERICA BRIGNONE QUINTA

Marta BASSINO trionfa nel gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La piemontese completa le due manche con il tempo di 2'11"90 precedendo la francese Tessa Worley (2'12"70) e la svizzera Michelle Gisin (2'13"36). Quinto posto per Federica Brignone (2'14"00). A punti anche Sofia Goggia 15esima ed Elena Curtoni 16esima. Per BASSINO si tratta della terza vittoria in quattro giganti in questa stagione.

Il successo odierno permette a BASSINO di tornare a indossare il pettorale di leader della classifica di Coppa del Mondo di gigante con 300 punti davanti alla stessa Brignone con 250 e a Gisin con 192, mentre la generale vede sempre la slovacca Vlhova al comando 749 punti davanti a Gisin con 635 e alla statunitense Mikaela Shiffrin con 525, mentre BASSINO è quarta con 523 e Brignone sesta con 429.

SCI ALPINO: CDM DONNE. ORDINE DI ARRIVO GIGANTE KRANJSKA GORA

1. Marta Bassino (Ita) in 2'11"90 2. Tessa Worley (Fra) +0"80 3. Michelle Gisin (Sui) +1"46 4. Petra Vlhova (Svk) +1"58 5. Federica Brignone (Ita) +2"10 6. Mikaela Shiffrin (Usa) +2"18 7. Ramona Siebenhofer (Aut) +2"54 8. Lara Gut-Behrami (Sui) +2"85 9. Meta Hrovat (Slo) +2"97 10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +3"49 15. Sofia Goggia (Ita) +4"10 16. Elena Curtoni (Ita) +4"57

SCI ALPINO: CDM DONNE. CLASSIFICA GENERALE

1. Petra Vlhova (Svk) 749 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 635 3. Mikaela Shiffrin (Usa) 525 4. Marta Bassino (Ita) 523 5. Katharina Liensberger (Aut) 465 6. Federica Brignone (Ita) 429 7. Lara Gut-Behrami (Sui) 422 8. Sofia Goggia (Ita) 418 9. Corinne Suter (Sui) 371 10. Wendy Holdener (Sui) 300 17. Elena Curtoni (Ita) 171 40. Laura Pirovano (Ita) 81 41. Irene Curtoni (Ita) 78 56. Francesca Marsaglia (Ita) 44 64. Marta Rossetti (Ita) 35 78. Martina Peterlini (Ita) 18 85. Nadia Delago (Ita) 14