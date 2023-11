Scommesse, indagato anche Florenzi. "Caso complicato" e non sarebbe l'ultimo

Scommesse, indagato Alessandro Florenzi. Rischia una maxi squalifica

Lo scandalo delle scommesse illegali nel calcio non é finito. C'è un altro indagato ed è un nome grosso, si tratta del terzino destro del Milan Alessandro Florenzi. Il giocatore sarà ascoltato in Procura a Torino nei prossimi giorni. La sua situazione viene definita "più complicata" rispetto ai casi di Tonali e Fagioli che hanno già patteggiato una squalifica. L'accusa - si legge su Il Corriere della Sera - é la stessa rivolta agli altri calciatori coinvolti: violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989. Che punisce chi organizza e partecipa a giochi che la legge riserva allo Stato o ai suoi concessionari. Florenzi userà la stessa strategia difensiva di Zaniolo, sostenendo di non aver puntato sul calcio a differenza di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali? In questo caso non rischierebbe nulla dal punto di vista sportivo.

La procura non ha fatto sapere come sia uscito il suo nome. Anche se c’è l’ipotesi che sia saltato fuori dall’analisi dei cellulari di Zaniolo o di Tonali. E il timore è che il nome di Florenzi non sia l’ultimo: altri calciatori potrebbero essere coinvolti. Nelle scorse settimane si era parlato di 30 tesserati. I pm stanno analizzando la ragnatela di contatti emersi dai dati contenuti nei telefoni dei calciatori. Fagioli ha detto che è stato Tonali a suggerirgli di giocare su Icebet, che è uno dei siti illegali dell’inchiesta. E che all’inizio ha cominciato a scommettere sul tennis. Poi è passato al calcio. Tonali durante l’interrogatorio ha smentito di aver suggerito siti a Fagioli.