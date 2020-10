Serie A media company, Cvc vs Bain: le offerte. Ma il calcio è spaccato

SERIE A, MEDIA COMPANY: CVC VS BAIN CAPITAL, ECCO LE OFFERTE

Le offerte vincolanti delle cordate dei fondi di investimento per la media company della Lega Calcio di Serie A sono arrivate. La scadenza per le offerte era per la giornata di domenica e cordate non hanno mancato l'appuntamento. Da un lato Cvc-Advent-Fondo Strategico Italiano e dall'altro Bain Capital e NB Renaisssance. Le proposte inviate all'advisor della Lega Calcio, Lazard, saranno valutate dai club in queste ore e se ne parlerà nell'assemblea della Lega di Serie A di venerdì 9 ottobre. L’offerta della cordata composta da CVC, Advent e Fsi (al momento favorita) dovrebbe essere di 1,625 miliardi, quella di Bain Capital e Neuberger Berman (a cui si è unita Mediapro) si aggira su 1,35 miliardi. I meccanismi sul minimo garantito avvicinano le due proposte.

La collaborazione permetterà di creare un socio di minoranza, al 10%. «Sono favorevole all’iniziativa di individuare un partner serio cui cedere la gestione dello sviluppo commerciale della Lega Calcio, autoescludendo tutti noi che abbiamo dato dimostrazione di incapacità», ha spiegato Andrea Agnelli nel corso della conferenza all'Allianz Stadium in occasione della mancata sfida tra Juventus e Napoli.

JUVENTUS-NAPOLI, SERIE A SPACCATA. DALLO 0-3 A TAVOLINO AL RICORSO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA? LA SENTENZA SPORTIVA SLITTA...

E proprio il caso sulla partita non giocata a Torino porta grandi nubi sul calcio italiano, che sta cercando una quadra con il governo per salvare la regolarità del campionato nei prossimi mesi, dopo che l'Asl di Napoli ha fatto saltare il protocollo siglato tra Figc e Cts a metà giugno. Una situazione che spacca il mondo del pallone, confuso anche dal destino del risultato di Juventus-Napoli: 0-3 a tavolino con un punto di penalizzazione per i partenopei che pare inevitabile da parte del Giudice Sportivo anche se... Gerardo Mastrandera vuole prendere tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare e sta prendendo corpo l'ipotesi che possa trasmettere gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. Un modo per calmare le acque molto agitate con in ricorsi dietro l'angolo e una questione che altrimenti arriverebbe sino al tavolo del Collegio di garanzia presso il Coni presieduto da Frattini, (ultimo grado di giustizia sportiva), con il rischio di arrivare sino alla giustizia ordinaria.

SERIE A MEDIA COMPANY. LA VITTORIA DI DAL PINO, MILAN-INTER-JUVENTUS COMPATTE, LA SPINTA DEL NAPOLI E I DUBBI DELLA LAZIO

Va ricordato che sulla media company e l'ingresso dei private equity che gestirà i diritti televisivi e commerciali la Lega Serie A ha votato all’unanimità un mese fa (grande vittoria politica del presidente Dal Pino). Nei giorni scorsi poi c'era stato un vertice a casa Milan (con Inter e Juventus, presenti Scaroni, Gazidis, Zhang, Antonello e Agnelli) sul tema con CVC e Bain che hanno presentato in video conferenza i piani strutturali.

Ma con alcune crepe che si nascondono dietro al plebiscito: in primis la Lazio (e altri club vicini ai capitolini) che nutriva dubbi su una svolta che comporta la condivisione della governance calcistica affidata alla media company. Tradotto: perdita di indipendenza politica del calcio italiano. Con tutti i pro e contro del caso. E poi la posizione del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di vedere lungo sul tema media company e pensava addirittura a una gestione in proprio da parte del mondo del pallone. La sua “terza via” aveva trascinato alcuni club titubanti verso il cambiamento. E indotto anche i fondi ad alzare le loro offerte. Una vittoria forte. Questo un mese fa. Ora la serie A torna a sedersi davanti a un tavolo per valutare le offerte di Cvc-Bain, in un clima di profonde spaccature. Con scenari che mutano minuto dopo minuto e la lotta per i diritti tv dietro l'angolo (step successivo): Amazon sta pensando di entrare nel calcio, Netflix osserva la situazione in serie A, mentre Sky-Rai-Mediaset cercano di non perdere posizioni senza esagerare negli investimenti visti i tempi di crisi economica mondiale.