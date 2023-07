Shade va in gol: "Juventus? No a Milinkovic-Savic. Allegri fa danni anche a se stesso"

Shade: "Juventus? No a Milinkovic-Savic. Allegri schiavo della sua idea"

Shade pubblica il nuovo album "Diversamente triste": un grande e attteso ritorno dopo 5 anni (in cui non sono mancati i singoli).

Il rapper torinese si racconta ad Affaritaliani.it in questa intervista tra musica e calcio.

La canzone che identifica di più questo disco?

"Penso sia 'Fenice'. Ha già un ossimoro nel titolo perché il pezzo rimanda un po' alla rinascita dalle ceneri e invece la canzone parla proprio di caduta, depressione, momenti bui. Quando ami tanto una persona o una passione, un lavoro è una condanna. Perché finisci per pensarci 24 ore su 24. Ed è un peccato, come chiudere in gabbia una fenice"

Parliamo della tua juventus. Che aspettative hai per la prossima stagione?

"Spero vengano messe la basi per una rinascita. Che si inizi a vedere innanzitutto un'idea di calcio. Perché poi è come nella musica: parla la musica e parla il campo nello sport. Iniziamo da lì. Poi piano piano ricostruiamo tutta l'immagine e puntiamo a qualcosa di grosso"

La Fenice della Juventus...

"Esatto. Che questa Zebra diventi un po' Fenice"

Quale giocatore ti piacerebbe vedere in maglia bianconera quest'estate?

"Vorrei il ritorno di Rovella, mi piace moltissimo e trovo che il centrocampo della Juve abbia proprio bisogno di elementi tecnici come lui. Che hanno anche una visione. Lo vedrei bene con Fagioli per esempio. E magaris e vuole giocare qualche partita, con Pogba"

Non sogni Milinkovic-Savic dalla Lazio?

"Troppi soldi, troppi milioni. Investire in altri settori"

Sui giovani...

"Esatto. Andrei a prendere i giovani, meno blasonati. Come facevamo qualche anno fa. Quando ad esempio prendemmo Arturo Vidal, quei colpi inaspettati che poi però sono dei crack in campionato"

Ma Allegri va bene?

"Allegri va bene, ma non benissimo. Diciamo che non si è visto uno straccio di gioco con i giocatori che aveva qualcosina in più ce lo aspettavamo. Non sono un hater di Allegri perché quando riusciva a far valere le sue ideee sul campo aveva ragione di esistere. Al momento lo trovo un po' schiavo della sua stessa idea, pur di non cambiare posizione sta facendo dei danni alla Juventus ma anche a se stesso"

Chi è lo Shade della Juventus?

"Non voglio offendere nessun giocatore (sorride, ndr). Diciamo Mattia Perin: è un amico e spesso non è titolare, ma resta un portiere che giocherebbe in qualsiasi squadra d'Italia. E quando gioca ostra che è semrpe una sicurezza e una garanzia"

Shade, il nuovo album "Diversamente triste"

E' uscito "Diversamente triste", il nuovo album di Shade, l'hit maker con all'attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Il disco (in uscita per Epic Records Italy/Sony Music Italy) disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e in versione fisica. L'artista presenterà live tutti i brani del nuovo progetto con il suo "Summer Tour 2023", che quest'estate toccherà le principali città italiane.

Il disco rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Shade, che raccoglie in questo lavoro una lunga fase di ricerca musicale, testimoniata dal suo stile in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap, senza mai rinunciare alla sperimentazione. La tracklist dell’album è stata svelata in perfetto stile Shade, attraverso un freestyle che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban italiana, tra cui J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone.