Shade ad Affari: "Fenice simbolo del mio nuovo album". Su Sanremo e la Juve..

Shade, ecco il nuovo album Diversamente triste". L'intervista ad Affaritaliani.it

Shade is back. "Diversamente triste", il nuovo album del rapper torinese arriva a 5 anni dall'ultimo. "Musicalmente parlando ho sempre pubblicato singoli però mancava il disco", spiega ad Affaritaliani.it.

E ora eccolo. Cosa racconti nel tuo album?

"Tanto vissuto, di questi ultimi 5 anni ma non solo. Anche di esperienze precedenti che ho metabolizzato meglio. Di perdite di persone a cui tenevi. Amicizie e rapporti lavorativi finiti. Però parla anche di cose divertenti, momenti di cazzeggio e pure un po' di sana ignoranza rap"

La canzone che identifica di più il tuo "Diversamente triste"?

"Penso sia 'Fenice'. Ha già un ossimoro nel titolo perché il pezzo rimanda un po' alla rinascita dalle ceneri e invece la canzone parla proprio di caduta, depressione, momenti bui. Quando ami tanto una persona o una passione, un lavoro è una condanna. Perché finisci per pensarci 24 ore su 24. Ed è un peccato, come chiudere in gabbia una fenice"

A livello di rap le tue stelle polari sono Fabri Fibra e Gue Pequeno?

"Fibra su tutti. Ma mi sento di dirti anche Marracash. Sono tre rapper che stimo e ascolto di più. Quando sento un loro brano, faccio molto caso alla penna, perché so che non c'è mai una parola buttata lì a caso. Ed è quello a cui cerco di aspirare anche io"

Ti piacerebbe tornare a Sanremo?

Sì. Però prova a pensare al nome di qualsiasi cantante italiano, tolti i vari Ligabue, Laura Pausini o Vasco Rossi... Qualsiasi cantante italiano ci vuole andare. So che è molto difficile. Ci sono andato vicinissimo, poi negli ultimi anni mi sono illuso un sacco di volte. E non mi voglio più illudere. Se succederà sarò ben felice di farlo, però non baso tutta la mia carriera su quello"

