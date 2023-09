Sheriff-Roma dove vederla in tv e streaming: Sky, DAZN o... Europa League news

Sheriff-Roma dove vederla tv e streaming

La Roma debutta in Europa League sul campo dello Sheriff a pochi giorni dallo spettacolare 7-0 sull'Empoli (a segno due volte Dybala, oltre a Renato Sanches, Cristante, Lukaku, Mancini e all’autorete di Grassi) che ha consegnato la prima vittoria di questo campionato alla squadra di Mourinho (in precedenza un punto in tre partite). Il Gruppo G vede i giallorossi in corsa con i rivali moldavi (primi in campionato con 12 punti in 5 partite), Slavia Praga e Servette.

Lo Sheriff si trova in Europa League dopo aver sognato di partecipare in Champions ma, la vittoria contro Farul Constanta è stata resa vana dalla successiva sconfitta nella sfida decisiva contro il Maccabi Haifa. Da lì i playoff per l'EU conquistati superando BATE e Klaksvik. Sheriff-Roma dove vederla: tv e streaming, guida veloce per la partita dei giallorossi in Europa League.

Sheriff-Roma dove vederla in tv

Sheriff-Roma si potrà vedere in diretta tv su Sky giovedì 21 settembre alle 18,45 sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252.

Sheriff-Roma dove vederla in streaming

La partita tra Sheriff e Roma sarà trasmessa pure in diretta streaming su Dazn, Now e SkyGo sempre a partire dalle 18,45 del 21 settembre 2023.

Sheriff-Roma telecronisti su Sky e Dazn

La telecronaca di Sheriff-Roma sarà di Pierluigi Pardo su Dazn e di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Aldo Serena sui canali Sky.

Sheriff-Roma probabili formazioni

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Renato Sanches, Zalewski; Dybala, Lukaku.

