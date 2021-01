Simakan-Milan, Maldini prende tutti in contropiede

Simakan-Milan addio? Maldini: "Non è detto"

Mohamed Simakan al Milan: si fa o no? L'infortunio al ginocchio che costringerà il difensore dello Strasburgo a un intervento in artroscopia con due mesi di assenza dai campi di gioco sembrava aver chiuso le porte alla trattativa. Paolo Maldini però frena: "Non è detto. Ma perché le cose riescano bisogna farle almeno in due. In questo momento non c'è niente", le parole del dirigente rossonero prima di Milan-Torino (che ha visto il Diavolo passare il turno di Coppa Italia ai rigori). Il 20enne centrale francese piace al club di via Aldo Rossi e sarebbe un colpo di prospettiva, non un acquisto di emergenza.

Simakan, Tomori e Kabak: le manovre del Milan sul difensore

Ecco perché il Milan non si sfila dalla corsa a Simakan (c'è anche il Lipsia, disposto già prima dell'infortunio a lasciare il giocare allo Strasburgo fino al termine della stagione), ma bisognerà capire le cifre dell'operazione. Ricordiamo che il club francese era fermo attorno a quota 18-20 milioni, mentre i rossoneri si erano posizionati su 14-15 con eventuali bonus. Intanto il Milan ha si è messo sulle tracce di Fikayo Tomori, 23enne difensore canadese (naturalizzato inglese) del Chelsea che quest'anno non ha mai trovato spazio nella squadra allenata da Frank Lampard (4 presenze stagionali). Operazione che potrebbe farsi in prestito permettendo magari al club di via Aldo Rossi di valutare poi l'acquisto di Simakan in estate. Resta poi l'alternativa che porta a Ozan Kabak, centrale dello Schalke e della nazionale turca: il giocatore piace da tempo, ma il suo cartellino vale attorno a 25 milioni (anche se i tedeschi potrebbero abbassare le richieste).