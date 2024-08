Sinner positivo all'antidoping, ma giocherà lo stesso gli Us Open. Ecco perché è stato "graziato"

Sinner positivo all'antidoping, ma è innocente. Il numero uno al mondo giocherà lo stesso gli Us Open

Jannik Sinner è risultato positivo al Clostebol dopo il torneo di Indian Wells, ma un'accurata indagine condotta dalla International Tennis Integrity Agency ha stabilito che il tennista italiano, attualmente numero uno al mondo, non ha alcuna "colpa" o "negligenza".

L'ITIA ha accettato completamente la tesi difensiva presentata dal team di Sinner, secondo cui la contaminazione (rilevata in una bassissima concentrazione del metabolita dell’anabolizzante nelle urine) è stata del tutto accidentale e causata da uno spray da banco disponibile in Italia, utilizzato per trattare una piccola ferita. Sinner parteciperà regolarmente agli US Open, ma, come previsto dal regolamento, gli sono stati comunque sottratti i 400 punti e i premi ottenuti nel torneo americano.