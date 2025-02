Sinner squalificato: quanto impatta lo stop sul patrimonio del tennista altoatesino

Sinner squalificato: per il tennista altoatesino l'impatto economico causato dallo stop non dovrebbe essere così importante. Salterà 5 tornei ma manterrà le sue sponsorizzazioni

Alla fine Jannik Sinner si è visto costretto a chiudere un accordo extragiudiziale con la Wada dopo che due test dell'anti-doping effettuati a marzo dell'anno scorso sono risultati positivi al clostebol. L'agenzia anti-doping gli ha imposto una squalifica di 3 mesi (dal 9 febbraio al 4 maggio 2025) e ciò significa che il tennista altoatesino e attuale numero uno al mondo potrà scende in campo per gli Internazionali d'Italia a Roma e i tornei successivi del Grande Slam come Roland Garros e Wimbledon.

"Questa vicenda mi tormentava da quasi un anno e il processo sarebbe potuto durare ancora a lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell’anno - afferma Sinner in una nota - Ho sempre accettato di essere responsabile del mio team e riconosco che le rigide regole della Wada sono una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base, ho accettato l’offerta della Wada di risolvere il procedimento con una sanzione di tre mesi”.

Quale sarà quindi l'impatto economico per Sinner a causa della squalifica di 3 mesi? Il tennista italiano nel 2024 ha registrato un fatturato complessivo di circa 65 milioni di euro tra premi, esibizioni e introiti commerciali. A causa dello stop non potrà però partecipare ai tornei di Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Il montepremi totale per i vincitori di queste competizioni supera i 4 milioni di euro.

Sinner non potrà scendere in campo nemmeno agli Mgm Rewards di Las Vegas (1-2 marzo) dove il suo ingaggio sarebbe stato di circa 1 milione di dollari. Complessivamente quindi si stima che il tennista italiano perderà 2-3 milioni di dollari in premi e ingaggi durante il periodo di inattività.

Sinner comunque dovrebbe mantenere il primo posto nella classifica ATP grazie al suo largo vantaggio e per quanto riguarda le sponsorizzazioni nessun grande brand ha manifestato la volontà di lasciarlo dopo l'annuncio della squalifica. Sinner grazie agli accordi commerciali con Nike, Gucci, Fastweb, Lavazza e altri grandi marchi, tutti gestiti dalla Starwing Sport dal 2029, ha guadagnato 40 milioni di euro nel 2024 grazie ai bonus per le vittorie. La sponsorizzazione con Nike, da sola, vale 150 milioni di euro in 10 anni.