Sofia Goggia super, domina la Discesa Libera di St Anton. "Sciato come volevo"

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di St. Anton, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra ha fermato il cronometro in 1'24'06 chiudendo davanti all'austriaca Tamara Tippler (+0,96) e all'americana Breezy Johnson (+1.04). Al quarto posto la ceca Ester Ledecka a +1.10 e quinta un'ottima Laura Pirovano a +1.15.

"Quando ho visto il tempo - ha spiegato la campionessa olimpica bergamasca - ho pensato ai tempi delle prove e ho mi sono detta "oggi sarà dura battermi".

"Sono molto contenta, nelle prove ieri non avevo capito bene la pista - le parole di Sofia Goggia - L’ho studiata e provata con i tecnici e sapevo che i distacchi sarebbero stati risicatissimi, invece sono riuscita a vincere con quasi un secondo. Anche oggi le prime curve le ho sbagliate poi sono riuscita a contenere il ritardo. Nella seconda metà ho sciato veramente bene, anche l'entrata nel bosco e dopo: ho sciato come volevo. Una discesa che ho saputo costruire". Una dedica per questa vittoria: "Oggi è il compleanno di mio papà, spero di avergli fatto un bel regalo di compleanno".

La squadra italiana riesce a piazzare anche Elena Curtoni all'ottavo posto, Marta Bassino al 13/o, Federica Brignone al 15/o e ancora Francesca Marsaglia e Nadia Delago in zona punti. Grazie alla seconda vittoria stagionale, dopo quella nella discesa della Val d'Isère, Sofia Goggia allunga nella classifica di specialità, consolidando il pettorale rosso con 280 punti, contro i 220 di Corinne Suter e i 180 di Breezy Johnson.