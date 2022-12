Stefano Tacconi e il regalo speciale ai suoi figli: è tornato a camminare

Stefano Tacconi, le sue condizioni di salute migliorano

Il più bel regalo che potessero ricevere per Natale Andrea e Virginia è arrivato da loro padre: Stefano Tacconi ha ripreso a camminare. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale è ricoverato da aprile, quando è stato colpito da un’emorragia cerebrale per rottura di aneurisma. Le sue condizioni sono in costante miglioramento "Il più bel regalo di Natale". Andrea Tacconi commenta così sui social il video in cui appare il padre. Nel filmato è ripreso di spalle mentre, sorretto e appoggiato a un deambulatore, percorre un tratto di corridoio del centro in cui è ricoverato da diversi mesi.

A luglio era stato lo stesso Tacconi a raccontare ciò che gli era accaduto: «Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio», le sue parole in un’intervista al Secolo XIX. A seguire, passo passo, i suoi progressi i figli Andrea e Virginia che, quasi simultaneamente, oggi hanno condiviso due storie sui propri profili Instagram. Nella prima c’è Tacconi (mai inquadrato in volto) che scarta un regalo di Natale, nella seconda c’è lui, ripreso di spalle, mentre cammina in maniera abbastanza fluida, seppur aiutandosi con un deambulatore e la presenza di un’infermiera pronta a intervenire.