Stella Menna, l'ex tennista diventa star social: fa ace come food influencer

Ricette, tennis e amore. Stella Menna brilla in cucina (e sui Social)

Quella di Stella Menna è una storia di racchette e padelle. Ai poco avvezzi al tennis i due oggetti-simbolo potrebbero apparire simili, finanche interscambiabili. Ma provateci pure a colpire una pallina gialla con un tegame in acciaio o a cucinare le melanzane alla parmigiana su un ‘piatto-corde’. Non avreste grandi soddisfazioni. Stella, invece, sa distinguerli. Eccome.

Stella Menna e il libro di food, ‘La stella in cucina sei tu!”

Benché le due passioni più grandi della sua vita si intreccino quotidianamente. Basta leggere il suo primo libro, pubblicato da Mondadori. Si intitola ‘La stella in cucina sei tu!”. Lo presenterà il 14 ottobre, a Roma da ‘Eataly’. È stata una sorpresa anche per lei raccogliere in un volume le sue ricette (e la sua vita). Doveva fare la tennista, continuare ad allenarsi sette ore al giorno per rendere sempre più efficaci il dritto e il rovescio, vivere con la valigia in mano per partecipare ai tornei di tutto il mondo. A meno di 12 anni ha vinto il titolo di campionessa italiana, poi anche quello under 14.



Stella Menna, l'addio al tennis e la vita da star social come food influencer

Una sua gigantografia con lo scudetto tricolore in mano campeggia nella club house del circolo che frequenta. Ha scalato la classifica mondiale fino alla posizione 336. Era una promessa della Wta, il circuito del tennis femminile. Ma il destino, si sa, non risparmia sfide e a 19 anni Stella ha avuto un infortunio al ginocchio per cui ha dovuto dire addio al professionismo.

Non s’è persa d’animo - i tennisti sono tenaci, sul campo e fuori - e ha cambiato la sua vita. Ha studiato Economia, ha conseguito un master e un dottorato, è diventata commercialista.

Nel frattempo ha liberato la sua altra passione: la cucina. Dice lei che tra dolori, stress e incertezze sul futuro, i fornelli sono stati come una terapia. E ora, a 35 anni, è una delle food influencer più amate in Italia, con quasi 600 mila follower solo su Instagram.

Il suo profilo, ‘unastellaincucina’, fa venire fame. Decisamente. Sfera di patate con tuorlo liquido, risotto ai formaggi dolci, tagliolini al tartufo, crocchette di pulled pork, panino con le uova stracciate, gnocchi di ricotta e zucchine. Nei video trionfano i colori e si intuiscono i sapori. “Cucino per passione ma soprattutto per amore di Federico che (fortunatamente) ha sempre fame”, c’è scritto nel suo stato Instagram (e nella dedica del libro). Il marito, Federico appunto, compare spesso nei filmati. E non solo per pulire la cucina. E’ un altro ingrediente del suo successo. In un mondo Social declinato quasi sempre al singolare, è un bel segnale.