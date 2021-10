Supercoppa Italiana 2021 a San Siro il 5 gennaio: per il Napoli è un vantaggio

Supercoppa Italiana 2021, la Lega prevede di giocarla a San Siro il 5 gennaio e non più a Riyad. La nuova data potrebbe avvantaggiare il Napoli in campionato

La Supercoppa Italiana 2021 si sarebbe dovuta giocare il 22 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita, ma stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport la competizione potrebbe tornare in Italia. La Lega Serie A avrebbe quindi scelto di giocare la partita tra Juventus e Inter a San Siro il 5 gennaio 2022. La coppa tornerà poi probabilmente in Arabia Saudita nella prossima stagione. L'ufficialità della decisione dovrebbe arrivare già questa settimana.

Il cambio di sede e data nasce dal fatto che il contratto firmato con l'Arabia Saudita prevede un termine per esercitare l'opzione per giocare la Supercoppa Italiana in questa stagione a Riyad che non è stato rispettato. Non solo, i sauditi avrebbero ritirato da mesi l'offerta per trasmettere le gare della Serie A nel Medio Oriente e Nord Africa. Per i club italiani questa scelta è costata circa 100 milioni di euro.

Il cambio di data secondo quanto riporta Repubblica sarebbe comunque svantaggioso per la Juventus in ottica campionato. La Supercoppa italiana 2021 comporterebbe lo spostamento a metà febbraio della sfida casalinga con il Napoli in programma il 6 gennaio 2022. I partneopei in questo caso avrebbero la possibilità di riavere in rosa giocatori chiave impegnati in Coppa D'Africa come Koulibaly, Anguissa e Osimhen.