Superlega va in gol dopo l'ok Ue. "Monopolio Uefa finito, calcio è libero"

Superlega va in gol con la Corte di Giustizia Ue. Uefa e Fifa ko

La Corte di Giustizia europea sancisce l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa. Una vittoria per la Superlega (qui la sentenza storica che cambia tutto nel calcio europeo e mondiale)

Superlega dopo l'ok Ue. "Calcio è libero. Monopolio Uefa finito"

Soddisfazione Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, che lavora a un nuovo progetto di Superlega: "Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite”.

Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro”, il nostro CEO Bernd Reichart commenta la decisione della CGUE. 1/4 — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Superlega, Liga spagnola: "Modello egoista e elitario"

La reazione del governo del calcio spagnolo, da sempre critico verso la Superlega: "Oggi più che mai ricordiamo che la 'Superlega' è un modello egoista ed elitario. Qualsiasi format che non sia totalmente aperto con accesso, anno dopo anno, tramite i campionati nazionali, è un modello chiuso. Il calcio europeo ha già parlato, non insistete". E poi l'hashatg "guadagnarsi le cose sul campo".

Superlega. Tebas: "Inizia la confusione"

Javier Tebas, presidente della Liga, rincara la dose su X: "Si inizia già a fare confusione come avevo avvisato. Si sono sempre potute organizzare competizioni al di fuori di Uefa e Fifa, questo non può essere proibito, il tema sono le condizioni entro le quali le competizioni possono convivere con Uefa e Fifa. Servono regole trasparenti, chiare, oggettive per l'approvazione delle competizioni. Non vanno semplicemente negate, servono regole oggettive perché se la scelta viene lasciata alla discrezionalità di Uefa e Fifa si configurerebbe l'abuso di potere dominante. Già nel 2022 la Uefa aveva stabilito una procedura per autorizzare nuove competizioni a cui può aderire la Superlega"

Lo que se está diciendo el anticipo que mos han leído ew debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 21, 2023

Superlega, Roures (Francia): "Non cambia nulla"

"La sentenza non cambia nulla perché il progetto Superlega non può concretizzarsi. Non ci sono dentro club francesi e tedeschi, non credo ce ne saranno italiani. Fatelo con Barcellona, Real Madrid e Porto, voglio vedere.... Partite trasmesse in chiaro? Da dove arriveranno gli introiti allora? Non credo sia una possibilità", le parole di Jaume Roures, azionista di maggioranza di Mediapro, vicino alla Ligue 1.