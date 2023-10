Thuram gol al Benfica, ma il polpaccio di Marcus tiene l'Inter in ansia

Thuram gol e l'Inter piega il Benfica

Thuram eroe nella notte di San Siro: l'attaccante francese dell'Inter segna il gol (assist di Dumfries ben pescato da Barella) che mette ko il Benfica e vale il primo posto nel girone a 4 punti (con la Real Sociedad, poi il Salisburgo a 3 e i portoghesi a 0). Un po' di preoccupazione per le condizioni di Marcus, uscito al 73° (al suo posto Alexi Sanchez).

Thuram, polpaccio indolenzito. Le parole di Simone Inzaghi post Inter-Benfica

Sulle condizioni di Marcus Thuram, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha fine match spiega: "Ha un polpaccio indolenzito, speriamo non sia niente. I dottori sono abbastanza tranquilli, ma bisogna aspettare almeno 24 ore", le parole dell'allenatore nerazzurro. L'Inter tornerà in campo sabato a San Siro contro il Bologna, ultimo impegno prima della sosta per le nazionali e bisognerà capire se l'ex punta del Borussia Mönchengladbach sarà disponibile, anche perché in attacco già pesa l'assenza di Marko Arnautovic (Distrazione muscolare di media entità al bicipite femorale della coscia destra, potrebbe tornare attorno a fine novembre).

Thuram, la gioia di Marcus dopo il gol di Inter-Benfica

Ai microfoni di Inter TV, intanto Marcus Thuram commenta il match vinto a San Siro contro il Benfica: "È incredibile avere i tifosi che ci spingono 90', è un grande aiuto e ci ha permesso di prendere i tre punti davanti a loro". A Mediaset parla dell'intesa con Lautaro Martinez: "Lauti è uno dei migliori attaccanti del mondo, sto imparando a giocare con lui e lui con me. E' facile giocare con giocatore così. Possiamo ancora migliorare negli allenamenti e nelle partite". Sembrava una gara stregata e Thuram è riuscito a sbloccarla... "Non importa se ho segnato io, possono segnare tutti. Oggi ho segnato io e sono molto conteento"