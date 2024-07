Tom Daley, appassionato di tuffi e... Uncinetto: lavora a maglia anche ai Giochi di Parigi 2024

Olimpiadi Parigi 2024, il britannico Tom Daley lavora a maglia mentre segue le gare

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, il tuffatore britannico Tom Daley ha avuto l'onore di sfilare come portabandiera del Regno Unito. Ma Daley, trentenne e pluricampione olimpico dalla piattaforma di 10 metri, non è solo conosciuto per i suoi successi sportivi ma anche per la sua straordinaria passione per l'uncinetto.

Come riportato da Fanpage, già ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dove aveva conquistato la medaglia d'oro nella gara sincronizzata con Matty Lee, Daley aveva catturato l'attenzione del pubblico che lo aveva visto immortalato sugli spalti mentre realizzava oggetti e accessori a maglia durante le gare. Grazie a questo hobby l'atleta ha deciso di lanciare il suo brand di accessori fatti a mano, "Made With Love", che è diventato rapidamente virale sui social media.

Questa volta, in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, Daley ha creato un cardigan speciale per celebrare la sua quinta partecipazione olimpica: un capo decorato con la bandiera britannica e i Cinque Cerchi olimpici, accompagnati dalla scritta "Team GB". Inoltre, durante le gare di tuffi, Daley è stato anche avvistato sugli spalti, impegnato a completare un maglione fatto a mano nei colori della Union Jack, ornato con la scritta "Daley".