Valentina Vignali in perizoma nel mare di Bali. "The body, statuaria". FOTO

Valentina Vignali a canestro: lady in red per l'Eurolega

Valentina Vignali in questi giorni è in Lituania a seguire la sua grande passione: il basket.

A Kaunas infatti si stanno svolgendo le final-4 di Eurolega, la Champions League della palla a spicchi.

Giacca rossa, vestito ugualmente rosso, la giocatrice italiana ha postato alcune foto dal Palazzo dello Sport dove si assegna il titolo di campione d'Europa di pallacanestro per club.

Valentina Vignali alle final-4 di Eurolega (Instagram valentinavignali)



Valentina Vignali, perizoma e bikini. Foto mozzafiato da Bali

Ma sino a pochi giorni fa, Valentina Vignali era a Bali, dove ha trascorso una breve vacanza di una settimana circa o poco meno. Viaggio in Thailandia documentato con molte foto, paesaggi esotici da sogno. E, the last but not the least, i suoi scatti in costume: bikini e costume da bagno, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip si è mostrata in tutto la sua bellezza e sensualità ai fans (2,6 milioni su Instagram) che la seguono sui social. Su tutte una foto in perizoma con il mare di Bali e montagne spettacolari sullo sfondo. "The body"... "Statuaria", hanno scritto i followers della Vignali tra cuoricini e like d'approvazione.

Leggi anche