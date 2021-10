Valentina Vignali, spa in paradise. E il lato B fa impazzire il web. FOTO VIP

Valentina Vignali, spa in paradise. E il lato B fa impazzire il web

Valentina Vignali posta una foto social dalle Dolomiti: la campionessa di basket, stella della tv (nel 2019 è stata protagonista assoluta al Grande Fratello Vip) e modella (dal 2020 è testimonial di Victoria's Secret Italia) si rilassa in una spa dell'Alta Badia. Il paesaggio è assolutamente da sogno, ma i follower sono colpiti soprattutto dal lato B assolutamente perfetto di Valentina. Una pioggia di like, cuoricini e commenti d'amore per la Vignali da parte dei suoi follower!

